L'Atalanta perde subito Miranchuk: fuori 40 giorni (potrebbe saltare il Napoli)

Comincia male l'avventura italiana di Aleksey Miranchuk neo acquisto dell'Atalanta voluto da Gasperini per sostituire Ilicic i cui tempi di recupero restano ignoti. Il trequartista ucraino ha subito un infortunio muscolare che lo terrà fuori almeno quaranta giorni. potrebbe quindi anche saltare Napoli-Atalanta che è in programma il 18 ottobre. Il mancino Miranchuk, 25 anni, è stato acquistato dalla Lokomotiv Mosca. L'Atalanta lo ha pagato quindici milioni di euro e gli ha garantito un ingaggio di poco inferiore ai due milioni di euro.

