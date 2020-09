L'appello di Zingaretti ai negazionisti: 'Fermate questa follia, rispettate vittime e famiglie' (Di sabato 5 settembre 2020) "Fermatevi nagazionisti! La manifestazione è un errore. Siete ancora in tempo per annullarla. rispettate vittime, famiglie, operatori della sanità, i sacrifici degli italiani. Il Covid non si nega, si ... Leggi su globalist

Quinta00876879 : RT @gianca7871: @PBerizzi @repubblica Lanciare un appello con la manifestazione in corso è disarmante. Zingaretti, ancora una volta, palesa… - gianca7871 : @PBerizzi @repubblica Lanciare un appello con la manifestazione in corso è disarmante. Zingaretti, ancora una volta… - FabioPerrone14 : Accolgo l' appello di Zingaretti e prendo le dovute distanze da lui e dai negazionisti, per motivi differenti ma per entrambi. - AlfioKrancic : Accorato appello di Zingaretti ai No-mask, no-vax etc. 'FERMATEVI!' - Gilas79201942 : RT @TheCrusadery: Scandalo mascherine, Nicola Zingaretti si è perso i soldi: mancano all'appello 13 milioni di euro -