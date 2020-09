Lampedusa: due navi quarantena per svuotare l’hotspot. Staffetta con un peschereccio per il trasbordo (Di sabato 5 settembre 2020) Costi enormi per l'accoglienza dei clandestini, migranti economici, arrivati a Lampedusa. Tanto paga Pantalone, il Governo non si preoccupa Leggi su firenzepost

fattoquotidiano : Migranti, il premier Conte: “Stop adempimenti e versamenti per Lampedusa. Entro due giorni navi per svuotare l’hots… - Agenzia_Ansa : #Viminale, altre 3 navi quarantena a #Lampedusa: la prima arriverà entro lunedì notte, le altre due entro mercoledì… - LegaSalvini : A LAMPEDUSA OLTRE 40 SBARCHI DI MIGRANTI IN DUE GIORNI, IL SINDACO: 'IL SILENZIO DEL GOVERNO INSOPPORTABILE'. - FirenzePost : Lampedusa: due navi quarantena per svuotare l’hotspot. Staffetta con un peschereccio per il trasbordo - fabrymc4 : Sì ma tranquilli tra un po' mi daranno ancora due o tre navi quarantena e vi rimando il mandato anche le tasse da p… -