La verità di Messi: “Ferito da quello che hanno detto su di me, c’è tanta falsità nel calcio. Barcellona? Volevo andarmene” (Di sabato 5 settembre 2020) “Mi ha ferito leggere e sentire certe cose su di me. Nel mondo del calcio ci sono tante persone false“. Lionel Messi, in un’intervista esclusiva a Goal, ha ripercorso le tappe della sua travagliata estate, durante la quale sembrava certo l’addio al Barcellona. “Volevo andarmene. Lo avevo detto alla società e al presidente (Bartomeu, ndr), ma lui non è stato di parola”. L'articolo La verità di Messi: “Ferito da quello che hanno detto su di me, c’è tanta falsità nel calcio. Barcellona? Volevo andarmene” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

