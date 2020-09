La vacanza, il regista Enrico Iannaccone: “La verità si annida dove la nudità emotiva prende il sopravvento” (Di sabato 5 settembre 2020) La nostra intervista a Enrico Iannaccone, regista de La vacanza, il film con Antonio Folletto e Catherine Spaak in sala dal 3 settembre. Due ottimi interpreti come Antonio Folletto e Catherine Spaak, un impianto visivo ricercato e al servizio della storia, un rapporto di amicizia forte, sincero e autentico. Questi gli ingredienti de La vacanza, il film di Enrico Iannaccone in sala dal 3 settembre, l'incontro emozionante di due personaggi tormentati sullo sfondo di un'estate che sta finendo. Abbiamo raggiunto il regista per una chiacchierata sulla realizzazione e i temi del suo film (di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de La vacanza), facendoci raccontare la scelta dei due ottimi interpreti, le peculiarità di una ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : vacanza regista Intervista a Enrico Iannaccone, regista de "La vacanza". Dal 3 settembre al cinema. Vesuvio Live Ho molte identità ma solo quando mia madre morirà sarò libero di essere davvero me stesso

