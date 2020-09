La Spezia. Obbligo mascherina sempre, durante le 24 ore, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (Di sabato 5 settembre 2020) Oggi la Regione Liguria ha emanato un’ordinanza che impone l’Obbligo di indossare la mascherina nella Provincia della Spezia, sempre, durante le 24 ore, da oggi e fino alle 24 del 13 settembre, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Lo rende noto il Comune della Spezia. La Regione Liguria ha emesso un’ordinanza specifica, considerando che il quadro epidemiologico è caratterizzato da un progressivo aumento dell’incidenza di casi di Covid-19 nei residenti della provincia della Spezia che si riflette con l’aumento dei ricoverati in reparti a media ed elevata intensità delle strutture ospedaliere della Asl 5. Inoltre la Regione rileva la “presenza di ... Leggi su laprimapagina

