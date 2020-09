La Sampdoria stecca la prima: solo 2-2 con l’Alessandria (Di sabato 5 settembre 2020) solo un pareggio per la Sampdoria, alla prima uscita stagionale. La squadra di Ranieri non va oltre il 2-2 contro l’Alessandria: ad aprire le danze Quagliarella al 7′, quindi il pari dagli undici metri sul finire del primo tempo, firmato da Eusepi; nella ripresa Samp subito di nuovo avanti con Doria, ma a pochi minuti dalla fine Poppa trova il pari per i piemontesi, sancendo il definitivo pareggio. Foto: Instagram Sampdoria L'articolo La Sampdoria stecca la prima: solo 2-2 con l’Alessandria proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

