La regata storica di Venezia: una tradizione remiera nata nel 1200 (Di sabato 5 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Agenzia_Ansa : Regata Storica di #Venezia, pronta l'ammiraglia 'Bissona' #ANSA #ANSAViaggiart - comunevenezia : #RegataStorica2020 |I dettagli sul programma, la storia, le tradizioni e le misure anti Covid-19 decise per la Rega… - FrancoBove1965 : RT @Gazzetta_it: La #regata storica di #Venezia: una tradizione remiera nata nel 1200 - CarlottaMiller_ : RT @Gazzetta_it: La #regata storica di #Venezia: una tradizione remiera nata nel 1200 - Gazzetta_it : La #regata storica di #Venezia: una tradizione remiera nata nel 1200 -

Ultime Notizie dalla rete : regata storica

La Regata Storica non si ferma. Sarà la prima in epoca Covid. Campioni, spettatori e autorità con la mascherina. Distanziamenti obbligatori, inviti ridotti. Sorveglianza sulle rive per evitare gli ass ...Domenica 6 settembre riparte la storica regata di Sant’Elm, organizzata dalla Lega Navale Italiana in collaborazione col Consorzio del Porto di Alghero. E’ un segno tangibile di rinascita della vela l ...