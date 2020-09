La piazza negazionista di Roma: gridano "libertà" e bruciano le foto del Papa e di Grillo (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Dal 'Popolo delle mamme' ai 'no vax', con innesti vari, tra cui elementi vicini all'estrema destra reduci dalla manifestazione delle scorse settimane a Berlino. Sono i protagonisti della protesta di piazza oggi pomeriggio a Roma, alla Bocca della Verità, con cui si chiede la libertà di scelta sulle vaccinazioni, l'abolizione della legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale e la revisione degli obblighi per la prevenzione delle norme anti contagio da Covid-19. A fare da aggregatore una pagina Facebook attraverso cui è stato lanciato il presidio con la parola d'ordine "Italia Libera" e ancora "contro la dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria". In uno degli ultimi post su uno dei gruppi piu' attivi di sostegno alla protesta, 'Italia Libera 5 settembre", si leggeva "Siamo contro il lockdown, le ... Leggi su agi

