"La pandemia gestita dal precedente governo?". Arcuri, clamoroso scivolone alla festa dell'Unità: lo ha detto davvero (Di sabato 5 settembre 2020) Un governo maestro di gaffe quello giallorosso. L'ultima arriva proprio dal palco della festa dell'Unità dove Domenico Arcuri ha spiegato il motivo per cui si ritiene "straordinario". Per spiegarlo l'ex di Myrta Merlino nonché commissario anti-Covid scelto da Giuseppe Conte ha fatto uso di un periodo ipotetico: "Qualcuno - ha esordito - ha pensato a cosa sarebbe successo in Italia se la pandemia fosse stata gestita dal precedente governo?". Un clamoroso scivolone. Il motivo? Arcuri si è dimenticato che il precedente premier era lo stesso di quello attuale e il precedente capo di ... Leggi su liberoquotidiano

leone52641 : RT @Apndp: #Arcuri commissario straordinario:'Qualcuno ha pensato a cosa sarebbe successo se la #pandemia fosse stata gestita dal precedent… - MErsettis : RT @Apndp: #Arcuri commissario straordinario:'Qualcuno ha pensato a cosa sarebbe successo se la #pandemia fosse stata gestita dal precedent… - MichelaRoi : RT @Apndp: #Arcuri commissario straordinario:'Qualcuno ha pensato a cosa sarebbe successo se la #pandemia fosse stata gestita dal precedent… - smilypapiking : RT @Apndp: #Arcuri commissario straordinario:'Qualcuno ha pensato a cosa sarebbe successo se la #pandemia fosse stata gestita dal precedent… - eliadallaglio : RT @Apndp: #Arcuri commissario straordinario:'Qualcuno ha pensato a cosa sarebbe successo se la #pandemia fosse stata gestita dal precedent… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia gestita Domenico Arcuri, scivolone alla festa dell'Unità : "La pandemia gestita dal precedente governo?", cosa ha dimenticato Liberoquotidiano.it Domenico Arcuri, scivolone alla festa dell'Unità : "La pandemia gestita dal precedente governo?", cosa ha dimenticato

Un governo maestro di gaffe quello giallorosso. L'ultima arriva proprio dal palco della festa dell'Unità dove Domenico Arcuri ha spiegato il motivo per cui si ritiene "straordinario". Per spiegarlo l' ...

Zero contagi, la Rsa Borsieri festeggia il primato

Alla Rsa Borsieri di Lecco la pandemia da coronavirus è rimasta fuori dalla porta. Nessuno della cinquantina di ospiti della struttura per anziani di via San Nicolò, gestita dagli operatori della Fond ...

Un governo maestro di gaffe quello giallorosso. L'ultima arriva proprio dal palco della festa dell'Unità dove Domenico Arcuri ha spiegato il motivo per cui si ritiene "straordinario". Per spiegarlo l' ...Alla Rsa Borsieri di Lecco la pandemia da coronavirus è rimasta fuori dalla porta. Nessuno della cinquantina di ospiti della struttura per anziani di via San Nicolò, gestita dagli operatori della Fond ...