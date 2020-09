“La Neonata È Stata Lanciata Viva dalla Finestra”, il Raccapricciante Risultato dell’Autopsia (Di sabato 5 settembre 2020) Confermati i primi sospetti, la bimba era ancora in vita quando è Stata gettata dalla finestra del secondo piano da uno dei genitori, ma i risultati ufficiali verranno pubblicati tra sessanta giorni. La bimba trovata morta da un passante in una siepe all’esterno di un palazzo di Roccapiemonte in provincia di Salerno era ancora Viva quando è Stata gettata a terra. Questi è quanto emerge dai risultati parziali esaminati fino ad ora, poiché quelli ufficiali verranno pubblicati solo tra sessanta giorni. La bimba si trovava in vita, ed era nata da poche ore quando uno dei due genitori l’avrebbe Lanciata dalla finestra del secondo piano dell’edificio, la piccola inoltre aveva il cordone ombelicale ancora attaccato al corpo ed ... Leggi su youreduaction

