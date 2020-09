La moglie si fa male lungo il sentiero, lui la carica in spalla ma è colto da un malore (Di sabato 5 settembre 2020) ANCONA - Sono stati momenti di paura quelli vissuti questa mattina, intorno le 11, lungo il sentiero che porta alla splendida spiaggia di Mezzavalle. Una donna di 53 anni, residente a Cassano D'Adda ... Leggi su anconatoday

Addio al coltellinaio di Arzana: è morto Antonino Murino

La diagnosi, due mesi fa, è stata impietosa: male incurabile. Antonino Murino non ce l'ha fatta. Si è arreso stamattina prima dell'alba, nella clinica Tommasini di Jerzu. Non ce l'avrebbe fatta neanch ...

CORONAVIRUS – Anche la moglie di Renato Natale è positiva al Covid, il sindaco dal letto d’ospedale lancia l’appello: usate precauzioni

21:50:52 Anche la moglie di Renato Natale è positiva al Coronavirus. E’ lo stesso sindaco di Casal di Principe dal letto di ospedale a Milano a comunicarlo alla sua comunità. «Vengo a sapere in queste ...

