La ministra Azzolina alla Festa del Fatto Quotidiano: “Chi oggi ci critica votò per tagliare 8 miliardi di euro alla scuola nel 2008” (Di sabato 5 settembre 2020) “Noi avevamo un percorso a ostacoli perché noi non ereditiamo la scuola francese, la scuola tedesca o la scuola danese, noi ereditiamo una scuola che è stata violentata nel corso degli anni. Perché quelli che oggi ci criticano pesantemente e fanno campagna elettorale sulla scuola sono le stesse persone che hanno Fatto tagli di miliardi alla scuola”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina intervistata da Mario Portanova e Paola Zanca alla Festa del Fatto Quotidiano (qui l’integrale). “Il 5 agosto del 2008 qualcuno ... Leggi su ilfattoquotidiano

