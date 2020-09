La mania segreta del principe Carlo: “Almeno due al giorno…” (Di sabato 5 settembre 2020) Secondo le voci indiscrete che circolano fuori da Buckingham Palace, il principe Carlo non chiederebbe molto al personale. L’erede alla corona, infatti, sarebbe abbastanza frugale, ma non potrebbe fare a meno di un’abitudine a cui non rinuncia almeno due volte al giorno. Svelata da un insider la mania del primogenito della regina Elisabetta non è del tutto inaspettata: ecco di cosa si tratta. La mania segreta del principe Carlo: “Almeno due al giorno” Il libro di Jeremy Paxman, On Royalty, rivela la mania segreta del principe Carlo: le uova. Stando alle indiscrezioni, il figlio della regina Elisabetta richiede almeno due uova al giorno, pretendendo che le ... Leggi su velvetgossip

Il cantante e l'ex moglie sono su posizioni molto diverse circa l'affidamento dei figli. Lei deve spostarsi in Germania, lui non vuole che lascino gli USA. Ed è guerra (in vista) Heidi Klum e Seal, un ...

