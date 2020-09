La folle campagna acquisti di Abramovich e il Chelsea (Di sabato 5 settembre 2020) Una sessione da 223 milioni di euro spesi dall'oligarca russo che vuole riportare in alto la sua squadra dopo un'annata storta Leggi su 90min

Progen20 : RT @BzBroono: Che #berlusconipositivo a 83 anni debba telefonare per rassicurare che non mollerà la campagna elettorale altrimenti #FI non… - microcerotis : RT @BzBroono: Che #berlusconipositivo a 83 anni debba telefonare per rassicurare che non mollerà la campagna elettorale altrimenti #FI non… - BzBroono : Che #berlusconipositivo a 83 anni debba telefonare per rassicurare che non mollerà la campagna elettorale altriment… - ilove5idiots : RT @GuidaLor: Ció che succede a #Portland, all'interno di una campagna presidenziale folle, è il disfacimento della democrazia piú grande d… - Bender45327059 : RT @GuidaLor: Ció che succede a #Portland, all'interno di una campagna presidenziale folle, è il disfacimento della democrazia piú grande d… -

Ultime Notizie dalla rete : folle campagna La folle campagna acquisti di Abramovich e il Chelsea 90min Milano-Monza, in fuga con il furgone rubato a folle velocità: arrestato

Un inseguimento da film, durato diversi chilometri. Protagonista un ucraino di 37 anni, pregiudicato e in quel momento affidato in prova ai servizi sociali. L’uomo è fuggito per le vie di Milano, fino ...

Perché Conte ha scelto di rimanere in silenzio nella campagna per le Elezioni Regionali

È diventato un vero e proprio caso politico il prolungato silenzio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, soprattutto perché ha coperto un arco di tempo fondamentale per la campagna elettorale, ...

Un inseguimento da film, durato diversi chilometri. Protagonista un ucraino di 37 anni, pregiudicato e in quel momento affidato in prova ai servizi sociali. L’uomo è fuggito per le vie di Milano, fino ...È diventato un vero e proprio caso politico il prolungato silenzio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, soprattutto perché ha coperto un arco di tempo fondamentale per la campagna elettorale, ...