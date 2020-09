La folle campagna acquisti di Abramovich e il Chelsea (Di sabato 5 settembre 2020) Una sessione da 223 milioni di euro spesi dall'oligarca russo che vuole riportare in alto la sua squadra dopo un'annata storta Leggi su 90min

Fragment_84 : RT @Fragment_84: Kanye West spende 5 milioni di dollari per la sua campagna elettorale, che Fanpage liquida come 'folle' accompagnando alla… - Fragment_84 : Kanye West spende 5 milioni di dollari per la sua campagna elettorale, che Fanpage liquida come 'folle' accompagnan… - LovelyTrips_GS : In #Slovenia c'è un luogo bellissimo dove rifugiarsi per ritrovare la calma e scordare le frenesie, le folle e lo… - Notiziedi_it : La folle campagna acquisti di Abramovich e il Chelsea - Notiziedi_it : La folle campagna acquisti di Abramovich e il Chelsea -

Ultime Notizie dalla rete : folle campagna La folle campagna acquisti di Abramovich e il Chelsea 90min Il piromane sparge gli inneschi. Seconda notte consecutiva tra le fiamme. Lo psicologo traccia un identikit

SAN BENEDETTO La situazione è ormai al limite della sopportazione. Il piromane continua impunemente a colpire e gli elementi raccolti la scorsa settimana, sia le immagini delle telecamere a Massignano ...

Salvini: alle Regionali faremo 7 a 0Scontro con Speranza sui verbali Cts

Il ministro della Salute: la sua lettera divide l’Italia. La replica del leader leghista: dica la verità. Lamorgese: non possiamo affondare i barchini di migranti ...

SAN BENEDETTO La situazione è ormai al limite della sopportazione. Il piromane continua impunemente a colpire e gli elementi raccolti la scorsa settimana, sia le immagini delle telecamere a Massignano ...Il ministro della Salute: la sua lettera divide l’Italia. La replica del leader leghista: dica la verità. Lamorgese: non possiamo affondare i barchini di migranti ...