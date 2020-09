"La differenza tra donne e uomini a lavoro". Feltri e il salario: un'amarissima verità (Di sabato 5 settembre 2020) Torna d'attualità l'idea di detassare il lavoro femminile allo scopo di renderlo remunerativo quanto quello maschile. Difficile essere contrari a un abbassamento delle imposte, che da anni sono troppo gravose per qualunque dipendente. Quindi saremmo contenti qualora il progetto di diminuire i tributi a carico delle signore si concretizzasse. I promotori del quale per giustificare la loro iniziativa, per adesso soltanto teorica, affermano che in generale le donne guadagnano meno degli uomini. Il che però non è vero, come si evince dal fatto che i contratti nazionali di ogni categoria, che si applichino a lui o a lei, sono gli stessi. Questa non è una opinione bensì la descrizione della realtà, agevolmente dimostrabile. Prendiamo gli insegnanti, tutti incassano il medesimo stipendio, a prescindere ... Leggi su liberoquotidiano

CarloCalenda : Salvini non conosce la differenza tra fatturato e utile. Nessun italiano gli affiderebbe da gestire nulla di propri… - AlessiaMorani : #Salvini non conosce neppure la differenza tra fatturato e utile. E vuole governare il paese. Io non gli affidere… - reirtesalva___ : RT @femmefleurie: raga ci sta una bella differenza tra apprezzare una persona famosa e venerarla manco fosse una divinità greca, ridimensio… - francescomiti : @LucaBizzarri Qualcuno gli faccia capire la differenza tra QUALITÀ e QUANTITÀ ed anche il criterio di divisione e… - sonlello : RT @Sensibilia8: L’amore mio mi chiede : “Qual è la differenza tra me ed il cielo?” La differenza è che se tu ridi amore mio- io dimentico… -

Ultime Notizie dalla rete : differenza tra Bucks-Heat: cosa sta facendo la differenza tra gara-1 e gara-2 | Nba Passion NBAPassion.com Consigli Fantacalcio, 3 calciatori da acquistare nelle neopromosse

Il Benevento riparte da diversi nomi esperti (vedi i vari Glik, Ionita, Sau, Maggio, Schiattarella) ma a fare la differenza potrebbe essere Gianluca ... ha totalizzato 39 presenze stagionali tra ...

Tribunale europeo dei brevetti, veti incrociati: una lunga corsa a ostacoli

Il primo passo. Di un cammino denso e irto d’ostacoli di cui si conosce la data d’inizio ma non quella finale. Un anno se tutto va bene. Almeno tre per i più pessimisti. Milano è la città candidata da ...

Il Benevento riparte da diversi nomi esperti (vedi i vari Glik, Ionita, Sau, Maggio, Schiattarella) ma a fare la differenza potrebbe essere Gianluca ... ha totalizzato 39 presenze stagionali tra ...Il primo passo. Di un cammino denso e irto d’ostacoli di cui si conosce la data d’inizio ma non quella finale. Un anno se tutto va bene. Almeno tre per i più pessimisti. Milano è la città candidata da ...