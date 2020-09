La diatriba tra Trump e TikTok: di che si tratta (Di sabato 5 settembre 2020) Ad inizio agosto, il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha emesso due ordini esecutivi con il preciso scopo di impedire alle imprese degli USA l’acquisto di quote di TikTok e di WeChat. La diatriba tra Trump e TikTok è stata giustificata dal fatto che l’app sviluppata da ByteDance è di proprietà cinese. Quindi, secondo il presidente degli Stati Uniti d’America potrebbero essere impiegate con il preciso scopo di portare a termine operazioni di spionaggio e, soprattutto, di dare il via a campagne di disinformazione, volte ad apportare importanti benefici al Partito Comunista Cinese. Come hanno reagito i vertici di TikTok? In diverse occasioni, i dirigenti di TikTok hanno tentato in tutti i modi di dimostrare ... Leggi su romadailynews

Ad inizio agosto, il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha emesso due ordini esecutivi con il preciso scopo di impedire alle imprese degli USA l’acquisto di quote di TikTok e di WeC ...

La diatriba sul Ponte di Cecco Il Comune ora tenta l’accordo

Una storia che va avanti dal 1952 e che ora l’Arengo vuole chiudere una volta per tutte: la giunta ha discusso del passaggio che conduce al ponte di Cecco da via Sgariglia (quella che unisce la piazze ...

