La Cina lancia con successo un veicolo spaziale sperimentale riutilizzabile

Leggi su aliveuniverse.today

(Di sabato 5 settembre 2020) Dopo aver mantenuto un basso profilo per mesi, ieri lahato undal Jiuquan Satellite Launch Center, nel deserto del Gobi.Un vettore Long March 2F ha portato la navicella segreta in orbita, anche se ancora non si conoscono troppi dettagli.