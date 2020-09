“La candidata ideale” di Haifaa al-Mansour. Al cinema (Di sabato 5 settembre 2020) Mila Al Zahrani in “La candidata ideale” di Haifaa al-Mansour (©Razor Film Al-Mansour’s Establishment for Audiovisual Media). LA candidata IDEALE Genere: Commedia politicaRegia di Haifaa al-Mansour. Con Mila Al Zahrani, Dae Al Hilali, Nora Al Award, Khalid Abdulraheem, Shafi Alharty, Nora Al Awad, Tareq Al Khaldi Dopo La bicicletta verde la regista saudita aggiorna il ritratto della condizione femminile nella ultraortodossa società islamica del suo Paese. Maryam, la protagonista, è dottoressa in un ospedale ma non può partecipare a un congresso a Dubai senza avere il permesso di un maschio della famiglia. Mila Al Zahrani in “La candidata ideale” di Haifaa ... Leggi su iodonna

