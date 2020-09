"Koulibaly, presto l'offerta al Napoli dal City" (Di sabato 5 settembre 2020) Napoli - Non sono idilliaci i rapporti tra il Manchester City e il Napoli , come ha rivelato anche De Laurentiis, a seguito del caso Jorginho . Tuttavia i due club hanno in programma un incontro: sul ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : 'Koulibaly, presto l'offerta al Napoli dal City': I media inglesi sono certi: presto saranno proposti 75 milioni ag… - SIMONE4ESPOSITO : RT @Napoli_Report: #Napoli, #Koulibaly al #ManCity: ora tutti hanno voglia di chiudere. Molto presto ci sarà il faccia a faccia decisivo e… - LuigiLiccardo6 : RT @Napoli_Report: #Napoli, #Koulibaly al #ManCity: ora tutti hanno voglia di chiudere. Molto presto ci sarà il faccia a faccia decisivo e… - Salvato95551627 : RT @Napoli_Report: #Napoli, #Koulibaly al #ManCity: ora tutti hanno voglia di chiudere. Molto presto ci sarà il faccia a faccia decisivo e… - mattendspas : RT @Napoli_Report: #Napoli, #Koulibaly al #ManCity: ora tutti hanno voglia di chiudere. Molto presto ci sarà il faccia a faccia decisivo e… -