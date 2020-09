Kosovo-Grecia (domenica, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 5 settembre 2020) E’ la seconda giornata nel girone 3 di Nations League C ed è un’altra trasferta nei balcani per la Grecia che va a Pristina ad affrontare il Kosovo. La nazionale di Chailandes ha esordito con un pareggio per 1 a 1 in Moldova, in una partita giocata sottotono da Rrahmani e compagni. In svantaggio dopo soli 20 minuti, … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Kosovo-Grecia (domenica, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - Marflo66036248 : che in questo momento i ns obiettivi devono essere altri: 1. supportare sforzo diplomatico USA che, senza cinematog… - Marflo66036248 : @giovamartinelli A che cosa serve mandare navi, se non a soddisfare l'ego infantile di nostalgici? Invece di invoca… - AttilioPerna : #Cernobbio2020 in conferenza #dimaio afferma che dopo ( perché dopo?) ci sarà un cambio di passo della diplomazia.… - Milestemplaris : Al 90’ Far Oer fa il 3-2 con una splendida punizione dal limite, degno coronamento della partita più divertente. Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Kosovo Grecia Kosovo-Grecia (domenica, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Infobetting Moldavia-Kosovo 1-1, un’ora per Vojvoda. In panchina Ujkani e Damascan

Sessanta minuti per Vojvoda, zero per Ujkani e per Damascan. Moldavia-Kosovo si può riassumere così in numeri esclusivamente tinti di granata. La gara, valida per il gruppo 3 della Lega C di Uefa Nati ...

Moldavia-Kosovo, Ujkani e Vojvoda sfidano Damascan al Tardini di Parma

Se dici Moldavia-Kosovo non pensi assolutamente ad una partita da non perdere. Tuttavia, se nel Kosovo giocano due granata come Ujkani e l’ultimo arrivato Vojvoda e nella Moldavia un ragazzo di propri ...

Sessanta minuti per Vojvoda, zero per Ujkani e per Damascan. Moldavia-Kosovo si può riassumere così in numeri esclusivamente tinti di granata. La gara, valida per il gruppo 3 della Lega C di Uefa Nati ...Se dici Moldavia-Kosovo non pensi assolutamente ad una partita da non perdere. Tuttavia, se nel Kosovo giocano due granata come Ujkani e l’ultimo arrivato Vojvoda e nella Moldavia un ragazzo di propri ...