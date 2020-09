Khedira-Juve, situazione bloccata: lo scontro è inevitabile (Di sabato 5 settembre 2020) La Juventus e Sami Khedira al braccio di ferro. La situazione tra società e giocatore non accenna a sbloccarsi e la rottura pare inevitabile. La Juve ha cercato di fare con il tedesco quanto fatto con Matuidi, ma l’ex Real non vuole saperne di lasciare Torino e per farlo chiede una ricca buonuscita. Il contratto … L'articolo Khedira-Juve, situazione bloccata: lo scontro è inevitabile Leggi su dailynews24

