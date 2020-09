Kanye West ha sborsato 6,8 milioni per il suo sogno di diventare Presidente (Di sabato 5 settembre 2020) Questa settimana la sua richiesta di partecipare alla competizione elettorale è stata respinta in tre Stati Leggi su media.tio.ch

RollingStoneita : Kanye West ha speso 6 milioni per la sua campagna presidenziale #5settembre - RapologiaIT : C'è uno strano video di un vecchio pezzo di #Tyga e Kanye West - - mademoiselleboh : @extracarolas Dividendo l'artista dalla persona, lo faccio con tutti, poi c'è chi mi sta più simpatico chi meno. Ti… - Margher62835138 : RT @foIkwt: “justin made selena famous” dove l’avrò già sentita una frase simile? ah sì, da kanye west nei confronti di taylor; esilarante… - trulybadliar : RT @foIkwt: “justin made selena famous” dove l’avrò già sentita una frase simile? ah sì, da kanye west nei confronti di taylor; esilarante… -

Ultime Notizie dalla rete : Kanye West

Rolling Stone Italia

Kanye West ha speso quasi 6 milioni di dollari da quando ha iniziato la corsa alle presidenziali americane. Lo fa sapere un rapporto di finanziamento presentato alla Commissione federale per le elezio ...Le disparità razziali sono tornate al centro del dibattito pubblico americano in vista delle prossime elezioni presidenziali. Non sarebbe potuto essere diversamente, visti i sanguinosi fatti di cronac ...