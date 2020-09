Juventus, UFFICIALE: Ronaldo salta Portogallo-Croazia (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo le varie preoccupanti voci sulle condizioni di Cristiano Ronaldo, è da poco arrivata una prova inconfutabile delle cattive condizioni di salute dell’asso portoghese. Il trentacinquenne lusitano avrebbe infatti rimediato un’infezione al dito del piede destro, e proprio per questo sarebbe sotto l’effetto di potenti antibiotici. Un problemuccio da niente all’apparenza, ma che ha comunque spinto il c.t del Portogallo Fernando Santos ad escluderlo dalla lista dei convocati per la partita di questa sera, tra la nazionale del fuoriclasse bianconero e la Croazia, valevole per i gironi di UEFA Nations League. Una gara cruciale per i lusitani, i quali dovranno tuttavia fare a meno della loro stella, purtroppo fermata da queste solo all’apparenza banali difficoltà di salute LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

