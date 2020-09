Juventus, ufficiale la cessione di Romero all'Atalanta. Rugani rimarrà (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo quello di Mattia Perin al Genoa , la Juventus ha ufficializzato pure il prestito di Cristian Romero all' Atalanta . Il difensore, acquistato circa un anno fa dai bianconeri, resterà per due anni ... Leggi su quotidiano

juventusfc : Ufficiale | Cristian Romero in prestito all' @Atalanta_BC - juventusfc : Ufficiale | @MattiaPerin in prestito al @GenoaCFC - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Genoa, ufficiale il ritorno di Perin dalla Juventus Operazione definita a titolo temporaneo… - AleGobbo87 : RT @juventusfc: Ufficiale | Cristian Romero in prestito all' @Atalanta_BC - threebwstars : RT @juventusfc: Ufficiale | Cristian Romero in prestito all' @Atalanta_BC -