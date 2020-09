Juventus, si riaccende il sogno Pogba: può arrivare a prezzo stracciato (Di sabato 5 settembre 2020) Paul Pogba di nuovo in orbita Juventus. Il centrocampista del Manchester United torna al centro di rumors di mercato che lo vorrebbero alla Vecchia Signora. Non è certo un segreto che i dirigenti bianconeri siano desiderosi di rivedere il Polpo a Torino, ed ecco perché il suo nome torna prepotentemente di moda e... con lo sconto.Juventus: torna di moda PogbaSecondo quanto si apprende da Tuttosport, il piano per far tornare Pogba alla Juventus sarebbe già stato pensato in ogni dettaglio. Il Manchester United e il francese sono legati da un contratto da 13,5 milioni fino al 2022 ed ecco perché la Vecchia Signora si sarebbe mossa esattamente per quella data.L'idea è facile: aspettare un altro anno per effettuare il trasferimento a cifre più ... Leggi su itasportpress

