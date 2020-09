Juventus, sfumano due obiettivi di mercato in un solo colpo (Di sabato 5 settembre 2020) Juventus – L’Arsenal e l’Atletico Madrid stanno formalizzando i trasferimenti di Thomas Partey, Mateo Guendouzi e Alexandre Lacazette. Il centrocampista di Simeone è stato a lungo seguito da Paratici che poi ha preferito investire sulle potenzialità del giovane McKennie, arrivato direttamente dalla Germania. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Gunners, per avere il calciatore di Simeone, avrebbero messo sul piatto i cartellini di Guendouzi o Lacazette. Juventus: sfuma anche Lacazette Leggi anche;Suarez Juventus, c’è l’accordo: spunta anche la data del trasferimento Quest’ultimo, fino a qualche settimana fa, anche nel mirino della Juventus che ancora sta cercando il sostituto di Gonzalo Higuain ed il miglior centravanti per il progetto di ... Leggi su juvedipendenza

Continuano le ricerche per il nuovo centravanti bianconero. Dzeko, Suarez e Cavani sembrano essere quelli più favoriti ma alla lista si aggiunge una vecchia conoscenza della Juventus Si continua a cer ...

