Juventus, nell’amichevole in famiglia spiccano Arthur e… (Di sabato 5 settembre 2020) Amichevole in famiglia terminata in casa Juventus, la quale questa mattina è stata impegnata contro la Juventus Under 23 di mister Zauli. La partitella è sicuramente riuscita a chiarire ulteriormente l’idea di gioco che ha intenzione di applicare il tecnico Pirlo, ma è stata anche utile per gustarsi alcune eccellenti individualità, con Arthur, impiegato nelle vesti di regista. Il Maestro avrebbe infatti intenzione di affidarsi all’ex Barcellona per rifondare il suo centrocampo, oltre che per applicare, in chiave tattica, un gioco che permetta di pressare alto in maniera costante, in modo da recuperare in fretta la sfera e poterla giocare ordinatamente, magari sfruttando le imprevedibilità del terzetto d’attacco e l’intraprendenza del centrocampo. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24

