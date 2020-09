Juventus, Cavani o Suarez per l’attacco: Montero consiglia i bianconeri (Di sabato 5 settembre 2020) Cavani o Suarez. La Juventus si trova davanti ad una scelta complicata ed allo stato attuale delle cose il blaugrana sembra essere molto più vicino rispetto all'ex PSG. Il Pistolero avrebbe già un accordo di massima con il club, ma prima dovrà risolvere la questione passaporto. Cavani dunque sarebbe il piano B di Paratici che intanto tratta con tutti e due i giocatori.Montero SCEGLIE Suarezcaption id="attachment 1017475" align="alignnone" width="201" Paolo Montero (Getty Images)/captionNel frattempo i social sono inondati di sondaggi riguardo la preferenza di Cavani o Suarez e un commento è arrivato proprio da un uruguaiano ex Juve, Paolo Montero: "Stiamo parlando di due mostri. Penso che per ... Leggi su itasportpress

