Juve Stabia, un nuovo attaccante per Padalino: l’annuncio ufficiale (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con l’FC Südtirol per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Niccolò Romero, classe ’92, fino al 30 giugno 2022. Il calciatore, nativo di Savigliano (CN), ha vestito le maglie di Vigor Lamezia, Savona 1907, Pavia, Castiglione, Feralpisalò, Piacenza e FC Südtirol. Queste le prime dichiarazioni, dopo la sottoscrizione dell’accordo: “Sono contento ed entusiasta di essere arrivato alla Juve Stabia. Sono soprattutto curioso di riscoprire cosa vuol dire giocare al sud dopo la mia precedente esperienza, anche se ero molto giovane. Voglio conoscere il tifo e la passione che ... Leggi su anteprima24

