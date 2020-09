John Belushi: morta Cathy Smith, colei che gli iniettò l’ultima dose (Di sabato 5 settembre 2020) Cathy Smith, cantante e corista, scontò quindici mesi di carcere per l’omicidio di John Belushi. All’epoca, lei stessa si autoaccusò Una personalità diventata famosa purtroppo suo malgrado. All’età di 73 anni, è deceduta Cathy Smith, cantante e corista canadese. Quest’ultima, nel Marzo del 1982, iniettò accidentalmente il cocktail di cocaina ed eroina che portò alla morte per overdose dell’attore John Belushi, all’epoca suo fidanzato. Come riportato dal Corriere della Sera, il leader dei Blues Brothers arrivò all’Hotel Chateau Marmont di Los Angeles il 28 Febbraio per lavorare al film Noble Rot. La morte venne archiviata, almeno ... Leggi su zon

crispadafora : RT @Corriere: Morta Cathy Smith: iniettò a John Belushi la dose letale di eroina - AleScorny : RT @Corriere: Morta Cathy Smith: iniettò a John Belushi la dose letale di eroina - scuroscuroscuro : RT @Corriere: Morta Cathy Smith: iniettò a John Belushi la dose letale di eroina - Corriere : Morta Cathy Smith: iniettò a John Belushi la dose letale di eroina - codeghino10 : RT @Corriere: Morta Cathy Smith: iniettò a John Belushi la dose letale di eroina -

Ultime Notizie dalla rete : John Belushi Morta Cathy Smith: iniettò a John Belushi la dose letale di coca ed eroina Corriere della Sera John Belushi, è morta Cathy Smith colei che gli iniettò l'ultima dose

E' morta all'età di 73 anni Cathy Evelyn Smith, cantante e corista canadese che nel marzo 1982 iniettò accidentalmente il cocktail di cocaina ed eroina che portò alla morte per overdose dell'attore Jo ...

È morta Cathy Smith, scontò 15 mesi di carcere per la morte di John Belushi

Cathy Smith è morta a 73 anni nella sua casa di Maple Ridge, in Canada. Come riporta il New York Times, la cantante canadese era malata da tempo. Corista nei gruppi di musica rock, il nome di Cathy Sm ...

E' morta all'età di 73 anni Cathy Evelyn Smith, cantante e corista canadese che nel marzo 1982 iniettò accidentalmente il cocktail di cocaina ed eroina che portò alla morte per overdose dell'attore Jo ...Cathy Smith è morta a 73 anni nella sua casa di Maple Ridge, in Canada. Come riporta il New York Times, la cantante canadese era malata da tempo. Corista nei gruppi di musica rock, il nome di Cathy Sm ...