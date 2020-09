Jack di picche: manca solo l’annuncio per Bonaventura (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si sperava fosse di cuori e invece dal mazzo è uscito quello di picche. Un Jack che non serve al Benevento, al quale mancava una carta per calare la scala reale. La trattativa infinita per Giacomo Bonaventura si sta per concludere e l’esito non farà felici i tifosi giallorossi. L’ex giocatore del Milan sta per sciogliere le riserve e firmare con la Fiorentina, nonostante l’offerta viola sia leggermente inferiore a quella presentatagli da Pasquale Foggia. Il Benevento si era spinto a offrire due milioni più bonus, mentre i toscani sono arrivati a mettere sul piatto 1,8 milioni come base fissa. L’accordo con Mino Raiola è stato così raggiunto e non rimane che attendere l’annuncio ufficiale da parte della ... Leggi su anteprima24

