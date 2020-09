Italia Under 21, tutti negativi i tamponi: Nicolato con la rosa al completo con la Svezia (Di sabato 5 settembre 2020) Buone notizie per la Nazionale Under 21. Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sui giocatori della Nazionale di Paolo Nicolato. I ventitré calciatori a disposizione del Ct restano quindi a disposizione in vista del match in programma martedì a Kalmar (ore 18.30 – diretta su Rai 2) contro la Svezia. L’obiettivo sono tre punti preziosi nella corsa alla qualificazione al Campionato Europeo. Dopo la vittoria per 2-1 sulla Slovenia a Lignano Sabbiadoro, la formazione Under 21 non vuole fermarsi. Leggi su sportface

