Italia, per Insigne prova superata con sufficienza piena: “Sensi ringrazia, Mancio pure” (Di sabato 5 settembre 2020) prova superata, per Lorenzo Insigne, con la maglia della Nazionale Italiana. Mancini ha schierato il capitano del Napoli titolare contro la Bosnia. E la prestazione in campo ha fruttato a Lorenzo quasi tutti 6,5, tranne un 6 da parte di Repubblica. Il Corriere dello Sport scrive di lui: “La partenza è incoraggiante, sprinta, surfeggia, cerca l’angolo per la conclusione, poi rallenta. Si rilancia nella ripresa colpendo un palo e regalando a Sensi la palla del pareggio”. Il CorSera attribuisce alla sua crescita quella dell’Italia: “Centra il palo con un colpo di testa, scarica la palla gol per Sensi: quando cresce lui, mettendoci più qualità, allora cresce l’Italia”. Leggermente più critica la Gazzetta dello Sport, che ... Leggi su ilnapolista

borghi_claudio : Lui combatterà per il MES. Susanna Ceccardi combatterà per l'Italia. Capite perchè contano di più le elezioni di q… - caritas_milano : Italia costretta a risarcire #migranti per averli respinti in Libia Sulla questione era già intervenuta la Corte E… - Anto_Giovinazzi : Se la conosci non puoi non innamorartene. Se le sei distante ti manca. Se ci sei nato non puoi farne a meno. Viva l… - pilloledelGuru : @mdimagritt Pur condividendo il sacrosanto senso del tuo tuit, Beppe avrebbe dovuto fare dei distinguo che hai ben… - Teresasalvati_ : RT @sscnapoli: ???? @Lor_Insigne, #DiLorenzo e #Meret di scena con @Vivo_Azzurro che pareggia 1-1 con la Bosnia. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Italia per Un azzurro... Mondiale: ecco la maglia dell’Italia per la corsa iridata La Gazzetta dello Sport Berlusconi, a Villa Certosa il virus

IL CONTAGIO A VILLA CERTOSA Quest'ultima, ex dirigente del Milan, si difende a spada tratta dalle accuse di essere l'untrice del genitore. «Un trattamento disumano, quello che mi stanno riservando», h ...

Dzeko: «E’ mancata brillantezza. Non parlo ora di mercato»

L’attaccante della Bosnia, Edin Dzeko, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Italia Edin Dzeko, attaccante della Bosnia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine de ...

IL CONTAGIO A VILLA CERTOSA Quest'ultima, ex dirigente del Milan, si difende a spada tratta dalle accuse di essere l'untrice del genitore. «Un trattamento disumano, quello che mi stanno riservando», h ...L’attaccante della Bosnia, Edin Dzeko, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Italia Edin Dzeko, attaccante della Bosnia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine de ...