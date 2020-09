Italia, neonato trovato morto in un’aiuola: la svolta nel caso (Di sabato 5 settembre 2020) Gettata in un'aiuola di un condominio a Roccapiemonte in provincia di Salerno. E' quanto accaduto a un neonata trovata poi morta avvolta in un lenzuolo. Due persone, marito e moglie, sono state fermate per omicidio. Nel corso della scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Salerno hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio marito e moglie rispettivamente di 47 e 42 anni. Shock e incredulità nei cittadini, quando il corpicino, intorno alle 19, è stato notato in un'aiuola di via Roma da un abitante della zona che si avvicinava al suo garage e che ha dato l'allarme. I carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Mercato San Severino sono intervenuti insieme alla polizia municipale. Gli investigatori hanno rinvenuto una ferita alla testa sul ... Leggi su howtodofor

