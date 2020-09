Italia, giallo Chiellini: panchina precauzionale o errore di Mancini? (Di sabato 5 settembre 2020) Chiellini doveva partire titolare nella sfida contro la Bosnia ma è andato in panchina: Mancini ha dato due diverse motivazioni Piccolo giallo in casa Italia legato a Giorgio Chiellini. Il difensore sarebbe dovuto partire titolare nel match pareggiato contro la Bosnia e, invece, si è accomodato in panchina. Roberto Mancini, nel post partita, ha offerto due diverse spiegazioni per la panchina del centrale bianconero. Ai microfoni di Rai Sport ha affermato: «Abbiamo avuto paura che si potesse fare male nuovamente e abbiamo preferito aspettare ancora un pò prima di farlo giocare». In conferenza stampa, invece, il ct ha dato tutt’altra spiegazione: «Colpa mia, non avevo gli occhiali e non ho ... Leggi su calcionews24

gianlu_79 : RT @bubinoblog: #ASCOLTITV 4 SETTEMBRE 2020: ITALIA - BOSNIA, ETERNAL LOVE, LA PREMIERE DI BAKE OFF, IL GIALLO DI RAI2, L'ULTIMA DI... http… - bubinoblog : #ASCOLTITV 4 SETTEMBRE 2020: ITALIA - BOSNIA, ETERNAL LOVE, LA PREMIERE DI BAKE OFF, IL GIALLO DI RAI2, L'ULTIMA DI… - Scarabeo18 : @SilvanoSalviato Landiniiiiiiiiiiiiiiiii ......... la priorità in Italia è combattere l'invasione clandestina incen… - Solo_La_Lazio : ???? Un giallo prima di #ItaliaBosnia ?? La spiegazione di #Mancini ?? Lunedì c'è l'#Olanda per @EURO2020 - LaStampa : Solo un pareggio in rimonta con la Bosnia. Giallo Chiellini: un clamoroso errore nella distinta lo esclude dalla pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia giallo Italia - Bosnia, Acerbi titolare per errore: il giallo con Chiellini La Lazio Siamo Noi Tallone d'Achille No Covid

“Ci siamo impelagati su una linea che non ha senso. E questa cosa di Berlusconi incasina ancora di più tutto”. E’ un esponente di Fratelli d’Italia a esprimere le sue preoccupazioni, ma senza essere c ...

“Ventimilarighesottoimari in Giallo”: il Comune è già al lavoro per l’edizione del 2021

Si è conclusa da pochi giorni l’ottava edizione del Festival Ventimilarighesottoimari in Giallo, ma l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolar ...

“Ci siamo impelagati su una linea che non ha senso. E questa cosa di Berlusconi incasina ancora di più tutto”. E’ un esponente di Fratelli d’Italia a esprimere le sue preoccupazioni, ma senza essere c ...Si è conclusa da pochi giorni l’ottava edizione del Festival Ventimilarighesottoimari in Giallo, ma l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolar ...