Italia Bosnia: cosa è mancato alla squadra di Mancini per la vittoria (Di sabato 5 settembre 2020) L’Italia di Mancini non è andata oltre il pareggio contro la Bosnia. Sono mancate lucidità e qualità negli ultimi metri L’Italia di Mancini interrompe la propria striscia di vittorie (11) in una gara che il tecnico bolognese ha definito caratterizzata da scarsa brillantezza. Nonostante il predominio nel palleggio, agli azzurri è mancata qualità e lucidità negli ultimi metri. La Bosnia si è difesa ordinata ed ha anche creato diversi grattacapi quando è risalita, soprattutto sfruttando la prestazione meravigliosa di Dzeko. La Bosnia, infatti, lanciava molto sul proprio attaccante (addirittura 68 lanci lunghi totali nei 90′) per guadagnare metri. L’ex Manchester City, che ha un talento ... Leggi su calcionews24

