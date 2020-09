Italia, anche Castrovilli abbandona il ritiro per infortunio (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo Federico Bernardeschi e Alessandro Bastoni, anche il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, lascia il ritiro azzurro. A causa di una tendinite che anche ieri sera è rimasto in panchina contro la Bosnia. Per precauzione è stato deciso di dispensarlo dalla trasferta di lunedì ad Amsterdam contro l’Olanda. Non dovrebbe trattarsi di un fastidio preoccupante, riferisce la Gazzetta dello Sport, ma di un problema dovuto ai consueti carichi di lavoro di inizio stagione. Il giocatore si sottoporrà alle cure dello staff medico della Fiorentina. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Italia anche Italia, anche Castrovilli lascia il ritiro per un fastidio muscolare Il Messaggero Tour del France, Peters vince, Yates resta giallo con fatica, Pinot e Alaphilippe staccati

Il vincitore non è una grandissima firma (ma il francese Nans Peters, primo a Loudenvieille dopo una fuga da lontano, l’anno scorso aveva vinto la tappa di Anterselva del Giro d’Italia 2019 ... Fuori ...

Manifestazione negazionisti a Roma: in piazza contro la «dittatura sanitaria»

Alzi la mano chi indossa la mascherina. Nessuno. I negazionisti d’Italia hanno scelto di radunarsi alla Bocca della Verità perché, dicono, non si riconoscono nella narrazione generale del Covid. «Noi ...

