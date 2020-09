Italia, altro addio anticipato: Castrovilli lascia il ritiro della Nazionale (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo Bernardeschi e Bastoni, altro addio anticipato in Nazionale: Gaetano Castrovilli, infatti, lascerà il ritiro di Coverciano il giorno dopo il pari interno tra gli azzurri e la Bosnia nell’esordio in Nations League. “Indisponibilità” è la motivazione letta nella breve nota della Fiorentina sul proprio sito ufficiale.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Italia altro L'Italia e il ballottaggio con Belotti: salviamo il soldato Immobile Corriere dello Sport Coronavirus, notte tranquilla per Silvio Berlusconi. La figlia Marina: "Basta caccia al colpevole"

Notte tranquilla per Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, con un principio di polmonite bilaterale dopo aver contratto il Coronavirus. Secondo fonti vicine al leader di F ...

Coronavirus, 1700 nuovi positivi in Italia: sale l’indice di contagio e aumentano i focolai

Focolai in crescita, così come i casi giornalieri, l'indice di contagio Rt che sale, mentre l'età media dei pazienti affetti da Covid 19 é di 32 anni. Questi sono soltanto alcuni dei dati contenuti ne ...

