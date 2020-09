Isola brasiliana riapre i confini solo a chi ha avuto il Covid (Di sabato 5 settembre 2020) Ti sei ripreso dal coronavirus? Stai cercando una fuga ora che alcuni paesi hanno revocato le misure di blocco? Un’Isola brasiliana riapre i confini… ma solo a chi ha avuto il Covid. Isola brasiliana riapre i confini: di quale si tratta? L’arcipelago di Fernando de Noronha, una delle destinazioni turistiche più popolari e paradisiache del … Leggi su periodicodaily

GiovannaStanzio : L isola brasiliana, in tempo di pandemia, consente l accesso solo ai turisti che hanno il #COVID19 ?? La follia dei… -

In Brasile sono stati superati i quattro milioni di casi, con un aumento di 43.773 nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute del Brasile, aggiornando a 4.041.638 il totale dei con ...