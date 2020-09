Influenza stagionale, l’Aifa consiglia di anticipare la campagna di vaccinazione a partire dall’inizio di ottobre (Di domenica 6 settembre 2020) “Vista l’attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di SARS-CoV-2, si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antInfluenzale a partire dall’inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione Influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione”. E’ quanto scrive l’Agenzia italiana del farmaco a proposito della consueta campagna di vaccinazioni antInfluenzale. “La protezione indotta dal vaccino – spiega l’Aifa – comincia circa due settimane dopo la vaccinazione e perdura per un periodo di sei/otto mesi per poi decrescere. Per tale ... Leggi su lanotiziagiornale

