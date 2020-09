Incidente sul lavoro, ferito operaio della Multiservizi di Nocera (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nocera Inferiore (Sa) – Questa mattina un operaio della Nocera Multiservizi é rimasto ferito mentre effettuava il proprio turno di lavoro. Durante le usuali operazioni di raccolta dei sacchetti dalle strade di Via Fucilari – Via Cucci, l’ operaio é stato raggiunto al volto e ad un braccio da un liquido, presumibilmente acido, contenuto in una bottiglia conferita in uno dei sacchi in cui avrebbero dovuto essere depositato solo imballaggi di plastica e metalli. Trasportato prontamente all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, l’ uomo é stato medicato per le ferite al volto e alle braccia. L’ assessore alle Politiche Ambientali e ... Leggi su anteprima24

