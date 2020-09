Incendi sulle montagne di Salerno, aperta un'inchiesta: si segue la pista dolosa (Di sabato 5 settembre 2020) Incendi a Salerno e provincia, le proposte di 'Più Europa'. FdI: 'Disastro ambientale' 5 settembre 2020 C'e' il sospetto che siano dolosi i tre Incendi divampati ieri sera sulle colline che circondano ... Leggi su salernotoday

Nuovo incendio nella zona a ridosso del parco nazionale del Vesuvio. Le fiamme si sono sviluppate in via Montagnelle, in un’area già in passato interessata da roghi dolosi e che rimaste particolarment ...

Intrappolato assieme al padre 91enne nell’incendio dell’uliveto: salvato dai vigili del fuoco

GUARDIAVOMANO – E’ stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere finito intrappolato all’interno di un uliveto avvolto dalle fiamme: è finita bene per un 62enne che era a terra ed aveva grosse diffic ...

