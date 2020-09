Incendi nel foggiano. Vasto rogo anche a Porto Cesareo Bovino, trenta ettari di vegetazione in fumo (Di sabato 5 settembre 2020) trenta ettari almeno di vegetazione andata distrutta nell’Incendio fra Bovino e Accadia. Un rogo di ulivi in territorio di San Giovanni Rotondo. Altro Incendio nella zona fra Orsara di Puglia e Montaguto. Alcune zone dei monti dauni messe a dura prova dalle fiamme ieri. Il vento ha contribuito ad alimentare i roghi. Ieri un Incendio anche a Porto Cesareo. In zona protetta vegetazione a fuoco in un’estensione di circa un chilometro sul litorale. L'articolo Incendi nel foggiano. Vasto rogo anche a Porto Cesareo <small ... Leggi su noinotizie

RaffaellaGiugni : RT @Greenpeace_ITA: Incendi sempre più severi, esondazioni sempre più gravi. Questa storia può avere un finale diverso e dipende dalle scel… - nblmtt : RT @Greenpeace_ITA: Incendi sempre più severi, esondazioni sempre più gravi. Questa storia può avere un finale diverso e dipende dalle scel… - Luce70836729 : @roma_paoletta Beh Mussolini è arrivato ma sti cretini non lo capiscono!! Il caldo qua è bruttissimo certamente anc… - stfcll60 : RT @Greenpeace_ITA: Incendi sempre più severi, esondazioni sempre più gravi. Questa storia può avere un finale diverso e dipende dalle scel… - TgrRaiTrentino : Dodici roghi quest'anno nella località della val Venosta. Nel paese, che conta poco più di 3500 abitanti, c'è preo… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi nel Fiamme sul Vesuvio lambiscono case: ipotesi incendio doloso Il Mattino Roma, Raggi: «Rifatte tutte le strade». La sindaca smentita dai dati sugli interventi

Quando le fanno vedere il video della conferenza stampa della notte elettorale del 2016 in cui prometteva: «Il vento sta cambiando», risponde così: «Tanti cittadini andando in giro per Roma mi dicono: ...

Cairo, incendio chiesa San Lorenzo: in arrivo una copertura provvisoria "tipo onduline" per proteggere gli interni dal maltempo

Sono iniziali i lavori di pulizia al di fuori della parrocchia, propedeutici al montaggio dei ponteggi e all'arrivo della gru Una struttura rigida provvisoria (tipo onduline) per coprire il tetto dann ...

Quando le fanno vedere il video della conferenza stampa della notte elettorale del 2016 in cui prometteva: «Il vento sta cambiando», risponde così: «Tanti cittadini andando in giro per Roma mi dicono: ...Sono iniziali i lavori di pulizia al di fuori della parrocchia, propedeutici al montaggio dei ponteggi e all'arrivo della gru Una struttura rigida provvisoria (tipo onduline) per coprire il tetto dann ...