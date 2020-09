In piazza i negazionisti del Covid: “Basta dittatura, il governo liberi i bambini” (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA – “Noi siamo il popolo”. È il grande striscione che campeggia in piazza della Bocca della verità dove qualche migliaio di persone è radunato per protestare contro le politiche del governo in materia di coronavirus. Leggi su dire

TizianaFerrario : Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbi… - MonicaCirinna : Domani negazionisti #COVID19 in piazza a Roma: unica parola per definirli è irresponsabili. Con loro ovviamente i n… - AndreaMarcucci : Domani i #negazionisti scendono in piazza a Roma. Mi viene da usare le stesse parole di @AdrianoPanatta: Certo che… - SardineaGrosse1 : RT @6000sardine: Sono 35.518 i decessi dall’inizio del #COVID19 in #Italia. E oggi dei grandi luminari dell’intelligenza umana scendono in… - Maurizio62 : RT @PBerizzi: Il 31 agosto su @repubblica ho scritto che oggi i fascisti avrebbero portato in piazza a Roma i #negazionisti #NoMask. Dopo q… -