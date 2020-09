In Italia ci sono quasi 6 milioni di occupati sovraistruiti (Di sabato 5 settembre 2020) : aumentano diplomati e laureati che svolgono una professione che richiede un titolo di studio inferiore sono oltre 5.800.000 gli occupati sovraistruiti presenti in Italia. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. Ci riferiamo ai diplomati e ai laureati che svolgono una professione per la quale… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

matteosalvinimi : Oggi a Lavis (Trento) con Wilma e Gianni, zii di Chico Forti, cittadino italiano detenuto ingiustamente dall'altra… - borghi_claudio : E qui... un idea vi dovrebbe venire. Ricordo che il referendum è per tutti. Ho la sensazione che si pensi che si vo… - AnnalisaChirico : ++Più tamponi, meno Toninelli++ Convivere con il virus richiede la sorveglianza attiva: tamponi per tutti e sempre.… - lorellafr : RT @GassmanGassmann: #5settembre1938 le leggi razziali vengono introdotte in Italia. MAI PIÙ!! Anche per questo sono orgoglioso di presenta… - garone_g : RT @GassmanGassmann: #5settembre1938 le leggi razziali vengono introdotte in Italia. MAI PIÙ!! Anche per questo sono orgoglioso di presenta… -