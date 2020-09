Il vaccino orale dell’OMS scatena una nuova epidemia di poliomielite in Africa (Di sabato 5 settembre 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che una nuova epidemia di poliomielite in Sudan è collegata a un’epidemia in corso provocata da vaccini in Ciad, una settimana dopo che l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha dichiarato il continente Africano libero dal virus della polio selvaggia. In una dichiarazione di questa settimana, l’OMS ha dichiarato che due bambini in Sudan – uno dello stato del Darfur meridionale e l’altro dello stato di Gedarif, vicino al confine con l’Etiopia e l’Eritrea – sono rimasti paralizzati a marzo e aprile. Entrambi erano stati recentemente vaccinati contro la poliomielite. L’OMS ha affermato che le indagini iniziali sull’epidemia ... Leggi su databaseitalia

