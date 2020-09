Il Superbonus al 110% diventerà strutturale: lo annuncia il ministro Patuanelli (Di sabato 5 settembre 2020) Il ministro dello sviluppo economico ha annunciato che il Superbonus al 110% diventerà strutturale. In parte i provvedimenti per farlo deriveranno dal Recovery Fund UE. Il Superbonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà una misura strutturale. Lo ha annunciato il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli che ha chiarito che una parte della copertura finanziaria dei … L'articolo Il Superbonus al 110% diventerà strutturale: lo annuncia il ministro Patuanelli proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

