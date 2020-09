Il retroscena: City, 70 milioni più bonus per Gimenez. L’Atletico dice no. Ora Koulibaly (Di sabato 5 settembre 2020) Trattativa in corso per Kalidou Koulibaly, ma il Manchester City ci ha provato in modo serio negli ultimi giorni anche per José Gimenez, il centrale difensivo uruguaiano classe 1995 da anni e anni baluardo dell’Atletico Madrid. Il City aveva messo sul piatto 70 milioni più ricchi bonus per avviare una trattativa e per portarla velocemente verso la definizione. L’Atletico ha respinto subito al mittente la proposta, Gimenez non è sul mercato. E ora il City cerca di andare fino in fondo con il Napoli per Koulibaly, che ha un accordo sull’ingaggio di nove milioni a stagione più tre di bonus con il club inglese. Foto: Twitter Napoli L'articolo Il ... Leggi su alfredopedulla

